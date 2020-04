Coronavirus, genitore positivo: contagiata bambina di 11 anni

Contagiata dal coronavirus una bambina di 11 anni. Succede a Lanciano, in provinicia di Chieti. Nel quadro della pandemia da Covid-19, nella giornata di ieri è stata riscontrata la positività di quattro nuove persone, tra queste c'è anche una bamabina di 11 anni. A Lanciano salgono così a a 61 casi di coronavirus.

Coronavirus, muore un ex macellaio di Rocca San Giovanni

La bimba è ora la più giovane infetta della città, dopo il caso del ragazzo di 17 anni. La positività della minore è nata in un quadro e in una modalità intrafamiliare di cinque persone, come spesso è accaduo in passato anche in altri caso. A fine marzo un dei genitori della bimba è stato contagiato ed è stato poi ricoverato in ospedale. E in ambito familiare il virus è circolato colpendo la bambina.

Coronavirus, a Lanciano muore 55enne, la figlia: «Ho il cuore spezzato»

Ultimo aggiornamento: 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA