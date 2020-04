​Muore un ex macellaio di Rocca San Giovanni allarme nella casa anziani di Atessa

Ultimo aggiornamento: 09:58

Ancora vittime dain Frentania giunte a quota 23 morti. Aieri lutto e cordoglio per il terzo decesso; si tratta di, 83 anni, di località Piano Favaro. Risultato positivo al Covid il 10 aprile è morto all’ospedale di Atri. «Siamo molto addolorati – dice il sindaco– ed esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Va via via un pezzo di storia paesana. Arnaldo, ex macellaio, era molto conosciuto, benvoluto e sempre allegro. Una bella persona».Rimasto vedovo, lascia il figlio Nicolino. Dopo i tre morti, a Rocca San Giovanni restano 4 persone positive, tra cui l’ultimo, ieri, un Operatore socio sanitario del reparto Geriatria dell’ospedale diPreoccupa poi la situazione adcon 20 positivi residenti, ma soprattutto l’aspetto sanitario all’interno della casa anziani Santa Maria, con 40 occupanti tra personale sanitario e ospiti, che ha già avuto il decesso di una anziana e dove ci sono altri 10 contagiati, pure infermieri. Il sindacoieri ha infatti scritto a Regione e Prefetto. «Abbiamo una situazione preoccupante – dice Borrelli. Man mano che arrivano i risultati dei tamponi si scoprono casi nuovi. Stamani(ieri ndr) una anziana è stata portata in gravi condizioni a Chieti. Chiedo di traferire altrove ospiti e personale della struttura per evitare un aggravamento della situazione».