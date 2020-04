Artigiani chiusi per Covid: 2.500 domande di sostegno per non affondare. Chieti guida la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono state presentate 2.528 domande, fino a questo momento in, dalle aziende del settore, con almeno un dipendente e costrette a sospendere o ridurre l'attività a causa dell'emergenza coronavirus, che chiedono di potere accedere agli ammortizzatori sociali tramite il. A renderlo noto, attraverso una nota, è, che ha elaborato i dati forniti dal Settore Sistemi Informativi Ebna-Fsba.Le domande coinvolgono complessivamentetemporaneamente sospesi dal lavoro in Abruzzo, per i quali i datori di lavoro artigiani hanno chiesto l'attivazione di. Il fondo, in linea con quanto previsto dal decreto, provvederà ad erogare contributi pari all'80% della retribuzione di ognidipendente, per un importo massimo mensile 1.193 euro lordi. «Il comparto artigiano è in grandissima sofferenza - dice il segretario regionale di Confartigianato Abruzzo,- Gli ammortizzatori sociali consentono alle aziende del settore di iniziare a respirare, ma serviranno risorse e strumenti straordinari per uscire indenni da questa crisi».. Il maggior numero di richieste si concentra nella provincia di Chieti (671 domande, a favore di 2.191 dipendenti). A seguire la provincia di Teramo (662 domande, a favore di 2.353 dipendenti), la provincia di Pescara (524 domande, a favore di 1.827 dipendenti) e infine la provincia dell'Aquila (330 domande, a favore di 914 dipendenti). A queste si aggiungono 346 domande per le quali non sono stati forniti riferimenti territoriali.