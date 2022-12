Bimba di 11 anni cade in casa e batte la testa: in ospedale con l'eliambulanza

Paura ieri a Monte Marcone di Atessa per la caduta accidentale a terra di una bimba di 11 mesi che stava giocando in casa con la sorellina. L'improvviso incidente domestico è avvenuto attorno a mezzogiorno. La piccolina si stava divertendo con la sorella più grande quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduta battendo testa e viso sul pavimento. Nel forte impatto ha perso i sensi e il timore di gravi conseguenze ha molto spaventato il papà che stava con le figliolette.

Poi la bimba ha fortunatamente ripreso i sensi dimostrando una pronta vigilanza. Le sue condizioni non sono gravi ma si è reso necessario il ricovero nel reparto pediatrico dell'ospedale di Pescara per tenerla prudentemente sotto stretta sorveglianza clinica. La bimba è stata trasportata con l'elisoccorso per l'indisponibilità di ambulanza impegnata in altri servizi. Come spesso accade con i bambini anche questo ennesimo incidente è avvenuto in un lampo, neppure il tempo di accorgersi in decimi di secondi le conseguenze di innocui giochi.

In Frentania tanti altri minori sono rimasti vittime di analoghi e spaventosi incidenti, ma anche per la caduta di pentole di latte ed acqua bollenti riportando pesanti ustioni sul corpo. L'ultimo caso a Lanciano; il gioco con l'alcol di un bimbo di 3 anni che l'ha spruzzato sul fornello acceso della cucina; ustionata pure la sorella di 14 anni.