Baby gang, ragazzini armati di coltello tentano di rapinare una donna. Lei non denuncia per paura

Allarme baby gang ad Avezzano. Serata di terrore per una donna, minacciata da quattro minorenni con un coltello, che avrebbero tentato di rapinarla. L'episodio, sul quale sta indagando la Polizia municipale, al comando di Luca Montanari, si sarebbe verificato lungo una traversa di via Garibaldi a pochi passi dal Tribunale di Avezzano. La mini gang avrebbe agito verso le 18,30, approfittando delle prime ombre della sera. «Al centralino è stato segnalato l'episodio conferma il comandante - e una nostra pattuglia è giunta dopo alcuni minuti sul posto, ma la donna era andata via e i ragazzini si erano dati alla fuga. La donna è stata rintracciata e ha confermato l'episodio, ma si è rifiutata di fare una denuncia».

Lungo la strada dove è avvenuto l'episodio non ci sono negozi, è una via poco illuminata e per questo la baby gang ha approfittato per tentare una rapina nei confronti della donna che in quel momento stava tornando a casa. Secondo il racconto della vittima, la banda di bulli l'avrebbe circondata e sotto la minaccia di un coltello avrebbe tentato di rapinarla. Ma la donna ha opposto resistenza e ha gridato aiuto. A quel punto la banda si sarebbe data alla fuga. Superato lo choc, la vittima ha avuto la forza di allontanarsi e ripararsi nella sua abitazione. Sono stati i vicini, richiamati dalle grida della donna, a chiamare la polizia municipale che è arrivata in pochissimo tempo perché una pattuglia si trovava non lontano da dove è avvenuto l'episodio. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di individuare i responsabili. La donna, nonostante le richieste della pattuglia intervenuta, non ha voluto denunciare l'accaduto e questo rende più difficile il lavoro della polizia.