Un 65enne trovato morto vicino al fiume. «Grande lavoratore, amava la sua famiglia»

«Nessuno, tranne chi ci è passato, può capire cosa si instaura tra i genitori e il figlio che ha problemi. Amore, paura: è tuo figlio, non puoi abbandonarlo, ma stagli accanto di logora, ti indebolisce» dice un amico di C. V., 65 anni, di Magliano dei Marsi, in provincia dell'Aquila. L’uomo è stato trovato senza vita vicino al fiume, nei pressi del suo orto: secondo i primi accertamenti si sarebbe ucciso con un colpo di fucile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Tagliacozzo che stanno eseguendo gli accertamenti per ricostruire le cause del decesso su cui ci sono ancora dei punti da chiarire. Si tratterebbe, secondo gli investigatori, di un gesto volontario. L’uomo, da diverso tempo in pensione, lascia moglie, un figlio e una figlia. Una tragedia immensa, un’intera comunità in lutto per quanto avvenuto nella giornata di ieri lungo il fiume dove in molti coltivano gli orti.



A fare la tragica scoperta sarebbe stato un vicino di casa. Poi la disperata richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, per accertare le cause all’origine del decesso. Chi indaga non ha alcun dubbio: si è trattato di un gesto estremo. Il paese è sotto choc: la notizia si è diffusa rapidamente e decine di persone hanno voluto ricordare questo bravo papà con strazianti messaggi d’addio, colmi di affetto e sgomento, preghiere affidate alla rete. Sul luogo della tragedia anche il primo cittadino di Magliano, Pasqualino De Cristofano, che lo ricorda come «un grande lavoratore e molto legato alla famiglia».