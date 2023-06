Donna svizzera di 41 anni trovata morta in casa: aveva avuto una vita difficile

Donna di 41 anni si toglie la vita. Il dramma ieri mattinata alle 12. La donna è stata trovata impiccata nella camera della sua abitazione nella frazione di Guardia Vomano, a Notaresco, in provincia di Teramo. All’allarme sono giunti alcuni amici, preoccupati per la sua mancanza di contatti telefonici da diversi giorni. Immediatamente sono stati richiesti l’intervento dei vigili del fuoco per l’apertura della porta e un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Purtroppo, una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna. Si stima che la morte risalga ad almeno una notte prima, se non addirittura alla precedente. Non c’erano segni di traumi o lesioni sospette sul corpo né segni di effrazione alla porta. Il pm di turno ha restituito subito la salma ai familiari.

I carabinieri della stazione di Notaresco sono intervenuti per le indagini al fine di comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico gesto. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi che facciano pensare all’intervento di terze persone. La 41enne era originaria della Svizzera, dove viveva insieme ai suoi genitori. Dopo la morte della madre, erano tornati nella provincia di Teramo. Il padre vive nel centro di Notaresco e lei da sola in una casa a Guardia Vomano. Chi la conosceva bene, racconta che la donna aveva avuto una vita difficile e qualche problema in passato, ma nulla lasciava presagire un gesto estremo. La comunità è sconvolta.

Sconosciuti i motivi che l’hanno spinta a togliersi la vita. Si tratta del secondo caso di suicidio in meno di 48 ore nella provincia di Teramo. L’altro ieri, un uomo di 86 anni di Pineto ha perso la vita in seguito a un gesto volontario, credendo erroneamente di aver causato un grave incidente, che poi si è rivelato meno grave del previsto. In 15 giorni, il numero di suicidi nella zona è salito a 6, un dato allarmante.