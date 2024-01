Avezzano, imprenditore di 57 anni trovato morto nel suo negozio

Tragedia questa mattina ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Un imprenditore di 57 anni, titolare di diverse attività commerciali in città, tra cui una pizzeria in pieno centro, è stato trovato senza vita. Sul posto è intervenuta la polizia per accertare le cause della morte. Dai primi accertamenti, gli investigatori non escludono l'ipotesi di un gesto volontario. L'imprenditore è stato trovato senza vita nel suo negozio che si trova a nord della città. Lascia la moglie e tre figlie.

