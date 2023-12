Sabato 23 Dicembre 2023, 01:10 - Ultimo aggiornamento: 01:11

Era nato il 25 dicembre, il giorno di Natale, del 1958. È deceduto ieri il carabiniere in congedo Antonio Alonzi, consigliere dell’Associazione nazionale carabinieri sezione di Sora. Viaggiava insieme alla moglie Romana Marrocco, quando si è scontrato con una vettura, in territorio di Roccavivi, lungo la superstrada Sora-Avezzano, alla cui guida vi era il quarantenne di Balsorano Patrizio Margani, operaio di una cartiera della zona. Drammatica la scena che si è presentata di fronte agli occhi dei soccorritori. Margani è morto sul corpo, Antonio Alonzi invece è deceduto qualche minuto dopo sull’ambulanza. Gravissima la moglie - nello staff del programma di Raitre “Amore criminale“ - trasportata al pronto soccorso del Santissima Trinità. Lo scontro è avvenuto in prossimità di una semicurva. Pare (condizionale d’obbligo, in virtù degli accertamenti in atto da parte degli inquirenti) che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta: ognuno si è così trovato all’improvviso l’altro mezzo che gli veniva contro. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti che hanno dato l’allarme al 118. Sul luogo del tragico incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Balsorano e i vigili del fuoco del comando di Avezzano che hanno lavorato per alcune ore per estrarre le vittime e la donna ferita dalle lamiere e per consentire l’intervento dei sanitari e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti.

La notizia ha sconvolto la città di Sora dove Alonzi era molto conosciuto e stimato. Ex carabiniere era impegnato con l’associazione nazionale cui dedicava tutte le sue energie.

Scontro frontale sulla superstrada del Liri: due morti e un ferito grave. Una delle vittime è di Sora

ALTRI LUTTI SULLE STRADE

Una giornata costellata di lutti sulle strade. Stroncato da un malore mentre era alla guida della sua vettura un 58enne di Posta Fibreno, Flavio Di Carlo. Si è schiantato violentemente contro un palo della pubblica illuminazione, giusto il tempo di aprire la portiera e si è accasciato al suolo. Era titolare del “Bar-Collando”. La tragedia si è consumata in una strada del centro storico, nella parte alta del paese della Riserva Naturale mentre l’uomo saliva con la sua vettura. A nulla però sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimare l’uomo, già privo di vita accanto alla sua macchina con numerosi traumi tra cui uno al torace. Fine analoga per una pensionata, 73enne di Ceccano, morta a seguito di un incidente ai confini con Giuliano di Roma. La donna, Rosa Cerroni, viaggiava a bordo della sua Toyota Yaris lungo l’inoltrato tratto industriale di via Armando Vona. All’improvviso lo scontro con un’altra auto guidata da un uomo, che nell’impatto non è rimasto gravemente ferito. Lei, scesa dall’ auto, è stata colpita da malore. È mentre veniva ormai trasferita in ambulanza all’ospedale Spaziani di Frosinone. A Ferentino, invece, un uomo di 78 anni è morto a causa di un malore. Era in auto con il figlio che ha chiamato il 118, il personale gli ha detto di fermarsi e aspettare l’arrivo dell’ambulanza ma quando sono giunti i soccorsi purtroppo non c’era più nulla da fare.

UN FERITO A SORA

A Sora, infine, un incidente stradale ha coinvolto un furgone ed un centauro. Il ragazzo che era alla guida della due ruote - secondo una prima ricostruzione - è finito contro il furgone che usciva da un parcheggio. La motocicletta è rimasta letteralmente schiacciata sul mezzo ed il ragazzo ha fatto un volo di circa 30 metri cadendo rovinosamente sull’asfalto. I sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti.