Seconda laurea per il sindaco Di Pangrazio: «Ho studiato durante il lockdown»

«Sì, ho studiato durante il primo lockdown perché ci tenevo alla seconda laurea, non tanto per il titolo in se, ma perché gli argomenti mi hanno sempre affascinato». Commenta così il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio il fatto di essere diventato dottore in Giurisprudenza discutendo una tesi - con modalità online cioè collegato da casa con la commissione di laurea dell'università di Teramo - sui valori che sono alla base della Costituzione europea ottenendo la votazione di 100 su 110 e dopo aver sostenuto altri sei esami che si sono aggiunti a quelli di Economia e Commercio, la sua prima laurea. La domanda più intrigante durante la discussione? «Il ruolo dell’Ungheria sui finanziamenti del recovery fund».

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Università dell’Aquila: primo corridoio umanitario per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA