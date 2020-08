Rapina la farmacia con la mascherina chirurgica: colpo da 800 euro

Approfittando della città deserta, ieri sera, un malvivente, col viso nascosto da una mascherina chirurgica si è infilato nella farmacia De Bernardinis, ad Avezzano, in via Garibaldi, in pieno centro, e con qualcosa che stringeva in pugno, forse una pistola, ha minacciato la farmacista, facendosi consegnare quello che aveva in cassa: 800 euro. L’episodio è accaduto alle 18, quando in giro c’era poca gente e tanti negozi chiusi. Il malvivente, pare giovane, anche se il viso era travisato, è entrato nella farmacia dove in quel momento si trovavano una farmacista, il titolare al banco e un cliente.

In pochi istanti le persone al banco hanno intuito le cattive intenzioni dell’uomo, che teneva in pugno qualcosa di molto simile a una pistola, con cui le ha minacciate. In perfetto italiano ha detto: «Voglio i soldi». La farmacista ha così aperto la cassa consegnando tutto al rapinatore. L’uomo è scappato a piedi lungo via Garibaldi e si è infilato in una strada laterale. Molto probabilmente un complice lo attendeva in auto poco distante. Qualcuno avrebbe notato uno straniero che stava fermo all’ingresso e fungeva da palo. I carabinieri di Avezzano, intervenuti dopo la rapina, hanno acquisito le immagini delle telecamere interne e stanno esaminando anche alcune telecamere dei negozi vicini.

