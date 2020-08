Avezzano, incastrato dalle telecamere: la Polizia ferma rapinatore seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polizia ha individuato l’autore di diversi scippi ed una rapina nei confronti di persone anziane, avvenuti negli ultimi giorni ad Avezzano. L’intensa attività di indagine, condotta anche attraverso l’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, ha consentito agli investigatori di individuare e bloccare S.M., 31enne pluripregiudicato avezzanese, ed ha permesso di appurare che il giovane aveva ceduto la refurtiva a diversi negozi “compro oro” locali, presso i quali sono stati effettuati gli opportuni accertamenti, ed estesi anche a Pescara ove, presso un’attività di rivendita oggetti preziosi, erano stati consegnati alcuni monili.Nel corso della perquisizione personale, a cui è stato sottoposto il giovane, venivano altresì rinvenuti alcuni oggetti in oro, provento dei reati commessi. Le vittime riconoscevano, anche dagli abiti indossati in occasione degli scippi, senza ombra di dubbio il giovane malvivente fermato, quale autore dei reati contestati.Pertanto, S.M., con a carico numerosi reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato presso la Casa di Lavoro di Vasto.