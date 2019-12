Avezzano, bandito in sedia rotelle rapina il bar: arrestato

Rapinatore in sedia a rotelle ad Avezzano. Il personale del Commissariato di Avezzano ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Procuratore della Repubblica di Avezzano nei confronti di B.M. di anni 44 e F.M., di anni 38. I due sono accusati di aver rapinato un bar del centro e addirittura il 44enne aveva partecipato al colpo stando su una sedia a rotelle. I provvedimenti restrittivi sono stati emanati a seguito dello svolgimento di una laboriosa attività investigativa da parte della Squadra Anticrimine. Gli stessi sono autori anche di altri reati contro il patrimonio che destano notevole allarme sociale come furti e estorsioni © RIPRODUZIONE RISERVATA