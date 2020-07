Auto investe il passeggino, bambino all'ospedale: ecco le sue condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grande spavento, ma per fortuna un lieto fine, ieri mattina perdi tre anni e mezzo allorquando un auto ha urtato un passeggino a due posti su cui si trovava il bambino. È successo poco prima delle 12 a Chieti in viale Abruzzo, all’altezza della filiale di Unicredit. La donna si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta l’utilitaria, condotta da un giovane, che per cause ancora da chiarire è finita su passeggino: nell’urto il bambino è statomettendosi a piangere.Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha portato ilin ospedale: le sue condizioni sono abbastanza buone. Per i rilievi e per accertare le cause dell’incidente è giunta sul posto una pattuglia della: il conducente ha detto che era non è riuscito a vedere né la donna né il passeggino a causa della presenza di un‘auto posteggiata in prossimità delle. Un equipaggio della Volante, invece, ha operato per garantire la viabilità: l’incidente infatti si è verificato in un punto e in un orario di grande traffico, praticamente nel mezzo della Tiburtina che attraversa lo Scalo da un capo all’altro.