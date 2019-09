Attraversano sul lungomare, falciate tre persone della stessa famiglia

Tre persone, facenti parte di uno stesso nucleo familiare sono state ricoverate la scorsa notte in ospedale dopo essere state investite da un'auto a Pescara, dopo la mezzanotte e quaranta minuti lungo la riviera nord, nei

pressi dello stabilimento Miramare, mentre stavano attraversando. In ospedale sono finiti un uomo e due donne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Misericordia per soccorrere i feriti. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale. Solo una delle due

donne avrebbe però subito ferite più gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA