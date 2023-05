Assolto dal Tribunale dopo 12 anni, Ezio Stati affitta una “vela” per far sapere che è innocente

Una vecchia storia di presunta corruzione che fece scattare le manette per l'ex consigliere regionale ed ex assessore Ezio Stati e dunque un rinvio a giudizio e un procedimento giudiziario che lui stesso per 12 anni quattro mesi tredici giorni e nove ore (come lui stesso descrive) ha contestato in ogni luogo. Dunque, non solo innocente ma assolutamente finito «per caso» in quella vicenda. Alla fine, dopo la sentenza di assoluzione del Tribunale di Avezzano che risale a circa tre mesi or sono, Stati acquisita la assoluta certezza «essendo passati novanta giorni», della non impugnabilità della decisione del tribunale, e affitta una "vela" per far sapere che è innocente.

Stati ci ha messo la sua foto e l'ha mandata in giro ad Avezzano per dimostrare che lui in quella storia di corruzione non c'entrava nulla. E infatti il Tribunale cui è stata assegnata la causa per competenza, e che era transitata per L'Aquila lo ha assolto "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di corruzione.