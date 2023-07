Arrotino gravemente ferito nell'incidente: lo trovano dopo una notte in un dirupo

Impossibilitato a chiedere aiuto, deve la vita ad un escursionista e ai carabinieri della stazione di Tornimparte (L'Aquila). Si tratta di M.I. di 72 anni di Cellino Attanasio (Teramo) ricoverato ieri in gravi condizioni al San Salvatore, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha impedito di poter usare il cellulare, rimanendo incastrato tra le lamiere del proprio furgone.

Sulla dinamica i carabinieri della stazione di Tornimparte, diretti dal maresciallo Antonello Cattivera, stanno ancora svolgendo le indagini. Da quanto si è saputo, l'anziano, di professione arrotino, era diretto per ragioni di lavoro a Rieti quando, arrivato nella frazione di Castiglione di Tornimparte, il furgoncino è finito sotto una scarpata.

Riportando diverse fratture alle costole e un trauma cranico importante.

Con questo quadro sanitario grave, l'anziano non è riuscito ad avvertire i soccorsi, ed è stato costretto a passare tutta la notte all'interno dell'abitacolo del mezzo, non riuscendo neppure ad uscire dalle lamiere. Intorno alle 6 di ieri un escursionista ha notato l'anziano in uno stato di incoscienza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Tornimparte che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del 118 in eliambulanza. Il 72enne è stato trasferito in ospedale dove verrà sentito dai militari dell'Arma.