Tifoso si sente male, l'arbitra interrompe la partita e lo soccorre: nulla da fare, l'uomo morto in ospedale

Dramma in campo a Isernia dove l'Avezzano, nel match infrasettimanale della Settimana Santa, cede al Vastogirardi col minimo scarto, grazie a un gol al 35' di capitan Ruggieri. La gara è stata contraddistinta dal gesto dell'arbitro Cristiana Laraspata della sezione di Bari, che al minuto 80 ha soccorso uno spettatore colto da malore (poi morto in ospedale). Il fischietto pugliese, trovandosi nei pressi del cancello dove l'uomo si è accasciato, è stata pronta a praticargli il massaggio cardiaco, ancor prima dell'intervento dei sanitari. Ma non c'è stato nulla da fare.