L'Aquila, lavori per il rifacimento dell'asfalto: per il terzo giorno città paralizzata

L'AQUILA - Per il terzo giorno consecutivo la zona ovest dell'Aquila è completamente paralizzata a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale che vengono eseguiti in pieno giorno, nell'orario critico per la circolazione e senza adeguate segnalazioni o comunicazioni.



Il risultato è che fin dalle primissime ore del mattino ci sono lunghissime code, gravi disagi e tempi di percorrenza dilatatissimi a partire da Viale Corrado IV e fino alla zona dei centri commerciali.



Le proteste degli utenti sono innumerevoli, ma al momento nessuno si è premunito di fornire comunicazioni di sorta.



Peraltro oggi ai disagi per i lavori si sommano le difficoltà legate ai test di accesso di Medicina in zona universitaria che hanno prodotto l'arrivo di circa 400 persone a Coppito.