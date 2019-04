L’AQUILA - Una persona, molto probabilmente un ladro che si era introdotto furtivamente nella notte, é stata trovata morta questa mattina all’interno di uno studio dentistico in via Giovanni Pascoli, nel quartiere di Pettino. Sul posto la Volante. Secondo la prima ricognizione del medico legale si tratterebbe di una morte da attribuire a cause naturali.



