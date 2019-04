Furti in casa, ladro seriale romano arrestato dai carabinieri a Cerveteri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un romano di 39 anni residente a Cerveteri è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia per furto aggravato in abitazione.L’operazione è scaturita grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri a seguito di alcuni furti perpetrati all’interno di diverse abitazioni nei comuni di Santa Marinella e Oriolo Romano.L’attività dei Carabinieri ha consentito di indirizzare i sospetti su alcuni giovani del luogo dediti alla commissione di reati predatori, permettendo così di identificare una “vecchia conoscenza”, sul conto della quale sono stati acquisiti gravi e inconfutabili indizi di colpevolezza in merito ai furti seriali per lo più messi a segno in villette e case singole, dalle quali sono stati asportati numerosi monili in oro, preziosi e denaro contante.La richiesta del provvedimento restrittivo a carico del 39enne è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Viterbo che ha coordinato le indagini sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri,L’arrestato, diventato l’incubo dei residenti, è stato portato in carcere a Civitavecchia. Continuano le indagini dei Carabinieri per identificare eventuali complici.