Gli rubano l'auto e lo spintonano: i ladri arrestati, ma tornano subito liberi

Rubano un'auto a Pizzoli (L'Aquila) e quando il proprietario li vede passare tranquillamente davanti a lui ingaggia un inseguimento terminato con una serie di spintoni e minacce da parte dei ladri. Banditi che, per il Gip del Tribunale dell'Aquila, Baldovino De Sensi, vanno liberati e accusati a piede libero solo del furto e non di rapina impropria.

La singolare vicenda si è verificata alcuni giorni fa quando i militari, dopo l'ennesimo furto di auto e al termine delle formalità di rito, hanno fatto scattare le manette per due giovani tunisini ed un algerino accusati a vario titolo di aver rubato una macchina e utilizzato anche carte di pagamento. Il proprietario, vedendo la sua auto passargli davanti con i tre extracomunitari a bordo, li aveva inseguiti. Dall'auto il terzetto era fuggito, ma non erano mancate minacce e spintoni tali da far configurare secondo l'accusa il reato di rapina impropria.

Attività di polizia giudiziaria risolta in breve tempo dai carabinieri di Pizzoli (diretti dal maresciallo maggiore Gaetano Delle Curti) che hanno fatto scattare le manette.

Il terzetto (assistito dall'avvocato Silvia De Santis del Foro dell'Aquila) è comparso dinanzi al Gip che ha deciso di non convalidare gli arresti mantenendo solo per uno la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni giorno. Si tratta di un tunisino che aveva rubato materialmente la macchina. Secondo il Gip va considerata residuale la posizione degli altri due ragazzi che si trovavano in macchina e che restano comunque indagati a piede libero. Lo stesso tunisino, A.B., di 19 anni, nel gennaio scorso con le sue auto dichiarazioni accusatorie aveva permesso al maresciallo maggiore Delle Curti di arrestare alcuni connazionali responsabili del furto di due auto, e di 12 spaccate anche in alcuni negozi.