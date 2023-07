L'Aquila, giovane investita sulla statale 80: in ospedale con gravi traumi

L'AQUILA - Una ragazza di trent'anni, originaria di Ortona, è stata investita oggi all'Aquila intorno alle 13 lungo la strada statale 80, proprio sotto al cavalcavia dell'autostrada A24.

La ragazza è stata colpita da una utilitaria che procedeva verso la periferia della città, per cause ancora da accertare.

L'impatto è stato molto violento, la giovane è stata sbalzata a terra.

Sul posto sono intervenuti subito il 118 e i vigili urbani. La 30enne è stata trasportata in ospedale con gravi traumi facciali, ma non sarebbe in pericolo di morte.