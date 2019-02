L’Aquila, il biglietto d'amore anonimo su vetrine e panchine: «Non sei sola»

L’AQUILA - Sono apparsi stamattina come un fulmine, bello e delicato però, a ciel sereno. Sulle serrande dei negozi, attaccati alle panchine di Piazza Duomo. Bigliettini scritti a mano, appesi con cura in alcuni punti del centro storico. Tanti commercianti se li sono ritrovati sulle vetrine dei loro negozi. La scritta è sempre la stessa. Da un lato “Chiunque tu sia, non sei sola” e dall’altro “L’Aquila non è sola”. Non ci sono firme sui biglietti ma una scritta comune realizzata con uno stampino con delle lettere seguite da una sorta di hastag “chiunque tu sia”. Una campagna di solidarietà, evidentemente, in forma anonima che, vicina al decennale del sisma e in un momento particolare e difficile per il centro storico e per i suoi commercianti, assume un valore molto importante. © RIPRODUZIONE RISERVATA