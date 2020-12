Aperitivo con 27 ragazzi, multati il gestore del bar e i clienti

Coronavirus, bar chiuso a Luco dei Marsi perché trasgredisce le regole restrittive. Sono arrivate a 35 le denunce dei carabinieri della compagnia di Avezzano, coordinati dal capitano Luigi Strianese, nei controlli legati all'emergenza del Covid 19. L' intervento in un bar dei militari di Luco dei Marsi ha messo fine ad un allegro aperitivo di 27 clienti, ragazzi e ragazze, tra i 17 e i 25 anni, tutti sanzionati con 400 euro a testa insieme al gestore.

Stessa sorte è toccata a Trasacco, sempre nella giornata dell’altro ieri, 25 dicembre, a 6 uomini, tra i 40 e i 55 anni di età, assembrati di fronte ad un bar della zona: per loro multe da 400 euro a testa. Infine una sanzione è stata elevata nei confronti di un cittadino di San Benedetto dei Marsi di 26 anni, in giro a tarda sera, oltre l’orario consentito dal coprifuoco valido per tutta Italia: per lui, recidivo, multa di 560 euro.

Ultimo aggiornamento: 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA