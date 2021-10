Alla Coppa Comen di nuoto, la pescarese Valentina Procaccini protagonista assoluta

Lunedì 18 Ottobre 2021, 19:33

La Coppa Comen è una manifestazione giovanile di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, riservata alla categoria Ragazzi (classi 2007 e 2008). Prestigiosissima, per tradizione e importanza. Vi ha preso parte anche l'emergente nuotatrice pescarese Valentina Procaccini, e lo ha fatto da protagonista. In questa edizione si è gareggiato nella vasca lunga (50 metri) di Belgrado.

Tre ori in staffetta con la nazionale italiana, questo il bottino personale della ragazza, sempre in ultima frazione: nella 4x200 stile libero femminile, nella 4x100 mista femminile e nella 4x100 stile libero mista, stabilendo in quest'ultima gara anche il record della manifestazione. L'atleta pescarese è stata giudicata la migliore classe 2008 della Coppa Comen. A livello individuale, la Procaccini ha ottenuto il settimo posto nei 100 sl con 59"38 e l'ottavo nei 200 sl con 2'10"87.

Ricordiamo che la ragazza è tesserata con il circolo canottieri Aniene e che quest'anno è letteralmente esplosa, facendo parlare di sé tutti gli addetti ai lavori, che la considerano il nuovo talento del nuoto italiano per i prossimi (tanti, vista la giovane età) anni.