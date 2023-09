Abusi al Parco. Pestata ragazzina che tenta di difendere l'amica. Aggressore arrestato

Un violentatore sessuale arrestato per un caso avvenuto di recente all'Aquila nelle vicinanze del Parco del Castello.

Con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una maggiorenne è finito Reda El Boualaye, cittadino marocchino di 25 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Pizzoli il giovane è accusato di aver avvicinato la vittima con la scusa: «Vieni con me, ti dò tante canne e soldi, facciamo una bella serata». Al diniego della giovane, l’uomo contro la volontà della ragazza, le avrebbe toccato il seno e stretta in un abbraccio. Vedendola in difficoltà, la ragazza è stata soccorsa da un’amica (minorenne) che ha intimato al marocchino di lasciarla stare. Il 25enne per tutta risposta dopo averle detto «fatti i fatti tuoi», l’avrebbe presa a pugni e per i capelli, facendole infine sbattere la testa contro il muro.

Le due ragazze spaventate erano riuscite ad andare via, salvo poi (la maggiorenne) incrociare dopo poche ore il marocchino: «Ci vediamo domani al Castello» avrebbe detto alla giovane ancora sconvolta, facendole prospettare l’intenzione di consumare un rapporto sessuale. Di qui la corsa ai carabinieri della stazione di Pizzoli, per raccontare quanto accaduto. Racconti risultati concordanti che hanno convinto il Pm Roberta D’Avolio e lo stesso Gip del Tribunale dell’Aquila, Marco Billi, a emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il giovane. IlGip ha evidenziato nell’ordinanza come il ragazzo «appare all’evidenza del tutto privo di freni inibitori e convinto di poter realizzare i suoi propositi (rapporti sessuali) indipendentemente dal consenso della persona da lui individuata e ha dimostrato nei fatti di non riuscire a desistere dai suoi intenti».