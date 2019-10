Sant’Omero, abbatte pali della luce, due ulivi e si schianta contro un terzo albero: grave un 24enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di 24 anni, D.L.L., di Sant’Omero è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere uscito fuoristrada con la sua Mini Cooper mentre stava percorrendo la provinciale 259, il tratto compreso tra Garrufo di Sant'Omero e Sant'Egidio a poche centinaia di metri dalla rotonda nei pressi della ditta Gran Sasso.Verso la mezzanotte di ieri, per cause in corso di accertamento, un 24enne alla guida della sua auto è andato fuori strada, abbattendo due pali dell'illuminazione pubblica e due ulivi, per poi terminare la corsa contro un albero di ulivo più grande, restando in bilico sul cordolo di cemento a bordo strada. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare la motosega per tagliare i rami di ulivo e liberare il lunotto posteriore che è stato rimosso per poter estrarre l'infortunato.Successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, per poi recuperarlo con un'autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo. Il giovane con dei politraumi, è stata trasportata presso l'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118 di Sant'Omero. Per tutta la durata delle operazioni di intervento la viabilità è stata garantita a senso unico alternato. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Giulianova, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di competenza.