Il sindaco Masci: «Voglio portare a Pescara le spoglie di Flaiano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vogliamo portare le spoglie dia Pescara. E' questa la nostra volontà, perché crediamo sia giusto e su questo stiamo lavorando, anche perché credo che la città debba tutto questo al suo illustre concittadino». Lo ha annunciato questa mattina il sindaco del capoluogo adriatico, nel corso della conferenza stampa di presentazione della 47/a edizione dei Premi Flaiano che si terranno a Pescara.«Credo che sia gusto che le spoglie dello scrittore riposino a, anche perché questa era la sua volontà, visto che in un suo scritto aveva detto che voleva riunire la sua famiglia al cimitero die quindi credo che il tentativo vada fatto e per questo - ha detto il primo cittadino - scriverò immediatamente al sindaco di Maccarese dove oggi riposano le spoglie di Flaiano solitarie. Credo sarebbe un gesto importante e doveroso e che caratterizzerebbe ulteriormente la nostra città che ha avuto due grandi nomi e personaggi comeFlaiano che sono nati nella stessa via e - ha concluso Masci - averne uno almeno sepolto a Pescara sarebbe davvero importante per l'identità del nostro centro, una questione su cui io sto lavorando da quando mi sono insediato».