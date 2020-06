A fuoco cisterna carica di gasolio, i pompieri sventano l'esplosione

Oggi alle ore 13:12 una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara con 2 mezzi, autopompa e fuoristrada è intervenuta in C.da Acquatina di Città Sant'Angelo per l'incendio di una cisterna che trasportava 7500 litri di Gasolio. Grazie al pronto intervento si è scongiurato il peggio dato che lo stesso autista, una volta dato l'allarme, con l'ausilio di due estintori ha contenuto e rallentato il propagarsi dall'incendio ed una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno estinto le ultime fiamme e messo in sicurezza l'autocisterna. © RIPRODUZIONE RISERVATA