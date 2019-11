A14, Autostrade valuta di sospendere cantieri per Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - Autostrade valuta la possibilità di sospendere temporaneamente alcuni cantieri sulla A14 per ridurre l'impatto sul traffico durante le prossime festività di Natale. Lo annuncia la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani (Pd), che ha contattato Autostrade per avere informazioni e garanzie sulla gestione del traffico sulla A14, nell'area del cantiere tra Pedaso e Pescara.«Sul problema della corsia unica sulla A14 tra Pedaso e Pescara - spiega Morani su Fb - ho contattato Autostrade e mi sono state date rassicurazioni sulla gestione del cantiere durante i picchi di traffico e per le festività natalizie. Mi è stato detto che i cantieri vengono programmati generalmente in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 a basso flusso di traffico. Nei casi in cui ciò non è possibile, la programmazione tiene conto dei flussi previsti prevedendo cantierizzazioni compatibili con i picchi di traffico oppure interventi gestionali per minimizzare i disagi (sospensione dei lavori per rendere disponibile una corsia supplementare, attivazione di corsie in deviazione sulla carreggiata opposta). Per quanto riguarda il prossimo esodo per le festività natalizie, la Direzione 7ø Tronco di Pescara ha adottato un piano finalizzato alla minimizzazione dei disagi alla circolazione e sta valutando, in base ai vincoli tecnici, di sospendere temporaneamente alcuni cantieri o rimodularli al fine di agevolare gli spostamenti. E' un primo passo», conclude.