Roberto Centini confermato alla guida della Fipav (Federvolley) di Viterbo. Si tratta del sesto mandato consecutivo, un vero record, per il dirigente tarquiniese che resterà alla guida per il prossimo quadriennio olimpico del secondo sport della provincia per numero di tesserati. Nel consiglio territoriale sono stati eletti: Francesco Santini, Carlo Serpieri, Cristiana Pieri, che sono stati confermati. La new entry è Saverio Fagiani. Revisore dei conti sarà Stefano Barghini. Dalla scrivania al campo.

In serie B maschile si è giocato il recupero tra Volley Orte e Monini Perugia. Ha vinto quest'ultimo sestetto per 1-3 (25-16, 23-25, 22-25, 22-25) in poco meno di due ore nonostante la resistenza della squadra allenata da Fabio Bovari. In questo fine settimana il campionato si ferma. L'unico sestetto che doveva scendere in campo era la Life Viterbo, ma è stato bloccato per un caso di Covid nella Fenice Roma. Il prossimo fine settimana si riprende con questo calendario: Volley Life Viterbo-Lazio (ore 18); Econsantagata Civita Castellana-Lupi Pontedera (ore 17) e Arno 1967 Pisa Orte Volley (ore 17,30).In campo femminile (B2) invece si gioca l'ultimo turno del mini girone in cui è stata inserita la Vbc Viterbo. Le ragazze allenate da Jacopo Iacovacci che finora hanno centrato un solo successo, saranno impegnate oggi a Tivoli contro l'Andrea Doria a partire della 16,30. Nei campionati regionali domenica alle 16 per la serie C maschile il Tarquinia ospita la Athlon Roma 12

