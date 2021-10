A Vitorchiano il bis di Ruggero Grassotti: strappazza il senatore della Lega Fusco

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 17:49

Non c'è stata nessuna sorpresa a Vitorchiano per le elezioni comunali. A dire il vero sorprende la sconfitta (pesante) del senatore Umberto Fusco Lega per Salvini) "strapazzato" dal sindaco uscente Ruggero Grassotti.

L'ex rugbista ha vinto quasi a mani alzate la gara per la conquista della fascia tricolore, dopo i cinque anni di amministrazione nel paese a due passi dal capoluogo.

"Questa vittoria elettorale - ha detto a caldo Grassotti - è un grande risultato che abbiamo costruito tutti insieme e che inoltre ripaga me e la squadra che ha sostenuto la mia ricandidatura del lavoro fatto negli ultimi 5 anni di amministrazione. Ringrazio la lista Insieme per Vitorchiano e ringrazio gli elettori che con questo voto ci hanno confermato la loro fiducia: hanno pienamente compreso il fatto che abbiamo messo sempre al centro l'interesse del nostro paese e del territorio. Ed è con questo spirito che continueremo a lavorare con il massimo impegno, dando continuità all'intenso lavoro e agli importanti risultati ottenuti dall'amministrazione per rendere Vitorchiano un posto sempre migliore".