«Export e qualità, nel Viterbese c'è un'economia che cresce». Premio a dieci aziende

Dare gambe alle imprese che partecipano alla difficile gara della ripresa. «Perché le potenzialità economiche di territori, come il Viterbese, anche con voti non da primi della classe lasciano intuire progettualità e caratterizzazioni molto forti. Piccolo non è affatto male»: così Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa Sanpaolo, che sarà oggi a Viterbo per l'evento Promuovere l'eccellenza per sostenere la crescita (Fondazione Carivit, ore 16,30...