Un aiuto per giovani e famiglie a superare l'ostacolo del caro mutuo. È questo l'ultimo passo deciso da Intesa Sanpaolo per alleggerire la rata per chi vuole comprare casa anche dopo i sei rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Bce. Del resto, anni di mutui a tassi vicini allo zero hanno senz'altro aiutato famiglie e giovani con il sogno dell'acquisto della prima casa. Ma per chi si trova a fare ora il grande passo l'impegno può essere davvero gravoso. Basti pensare che, secondo l'analisi di Facile.it, a parità di rata, il potere di acquisto di un nuovo mutuatario è calato del 22% in un solo anno.

Di qui la scelta di Intesa Sanpaolo di mettere in campo un nuovo intervento nel settore dei mutui. In particolare, la banca guidata da Carlo Messina applicherà per famiglie e giovani tassi meno onerosi, permetterà di pagare delle mini rate e dimezzerà le spese di istruttoria per chi ha meno di 36 anni d'età.



I VANTAGGI

I recenti rialzi dei tassi di «mercato rappresentano infatti un elemento di preoccupazione per tanti giovani che vorrebbero acquistare casa», spiega la banca in una nota. Con la mini rata per gli under 36, l'impegno mensile per un mutuo di 130.000 euro è di 508 euro per un finanziamento a 40 anni. La proposta della banca è valida per finanziamenti fino a 35 e 40 anni di durata e per richieste fino all'80% del valore della casa.

Per agevolare i giovani, inoltre, c'è la possibilità di finanziare il 100% del valore dell'immobile con durate molto lunghe, fino a 40 anni, e l'opzione di corrispondere soltanto gli interessi nella prima fase del rimborso, fino a 10 anni. Con questa nuova iniziativa, Intesa Sanpaolo consolida la leadership nell'erogazione di mutui agli under 36, con oltre la metà dei finanziamenti concessi a questa fascia d'età.