Viterbo, per il coronavirus oggi più 16 casi: ben 11 in città. Il totale dei contagiati a 197

13:18

Nuova infornata di positivi al coronavirus nellaper un totale di 197.Dei nuovi casi 11 sono a Viterbo, 1 a Montefiascone, 1 a Tarquinia, 1 Gallese, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Montalto di Castro. Sul totale, 12 stanno trascorrendo la convalescenza presso la propria abitazione e 4 nei reparti dedicati Covid dell’ospedale Belcolle. Nello specifico: 2 a Malattie infettive, 1 a Medicina e 1 in Terapia intensiva.Il Team operativo Coronavirus, sempre con il supporto delle amministrazioni locali, è già al lavoro per l’ulteriore definizione della catena epidemiologica dei contatti stretti, al fine di rafforzare e incrementare tutte le misure di prevenzione e di protezione già in corso.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 150 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 28 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 nel reparto di medicina COVID, 6 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani e 4 sono le persone decedute.Un ultimo dato riguarda le persone attualmente in regime di isolamento domiciliare fiduciario che, nella Tuscia, sono 733, mentre i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento salgono a 845.