Viterbo, sì agli allenamenti per atleti universitari: c’è il format

«L'Università della Tuscia sosterrà i propri studenti che svolgano attività sportiva a livello agonistico, nel superamento delle eventuali criticità durante il percorso universitario».Così il rettore Stefano Ubertini annuncia l'approvazione del regolamento sullo status di “studentessa o studente atleta". Tra i benefici previsti la possibilità di essere seguiti da un tutor accademico, di iscriversi ai corsi di studio in regime di tempo parziale, di concordare con il docente apposite date d’esame quando l’atleta non possa partecipare agli appelli ordinari in quanto perché impegnato nelle competizioni.«Lo sport per il benessere psichico e funzionale - prosegue Ubertini - favorisce lo sviluppo della carriera universitaria. E’ per questo che Unitus permetterà alle studentesse e agli studenti iscritti di coniugare l’impegno richiesto dagli studi con lo svolgimento di attività sportive a livello agonistico».Altre voci dell’ateneo danno ulteriore sostanza alla decisione degli organi di governo. E’ il caso di Andrea Genovese, delegato del rettore per i servizi agli studenti e al diritto allo studio, che evidenzia «lo stretto collegamento tra l’attività sportiva e la promozione del pieno sviluppo della persona umana garantito dall’art. 2 della Costituzione, che disciplina dei diritti inviolabili dell’uomo», nonché dalle "Linee guida Ue sulla doppia carriera degli Atleti universitari”.«Attraverso questa iniziativa – aggiunge Paolo Ottaviani delegato del rettore nel consiglio direttivo del Centro universitario sportivo (Cus) - Unitus testimonia la grande attenzione riservata alle esigenze degli atleti, candidandosi in tal modo a diventare un importante punto di riferimento non solo regionale, ma anche nazionale».E i protagonisti, come si esprimono? «Grande soddisfazione» da parte di Eleonora Schertel - campionessa italiana universitaria e vice campionessa nazionale under 23 di salto in alto – che confessa «“di aver sempre cercato di coniugare l’importante attività sportiva con i traguardi universitari, come la laurea magistrale in lingue che sto per conseguire a breve». Il nuovo Regolamento sarà presentato all’Open Day del 6 maggio che si svolgerà in modalità virtuale.