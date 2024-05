Il Coro "San Faustino" fondato e diretto da Daniela Sabatini ha cantato "Inno alla Madonna di Costantinopoli" nella chiesa di San Faustino

A Viterbo nella storica Chiesa dei SS. Faustino e Giovita, il Coro "San Faustino - Schola Cantorum Madonna di Costantinopoli" fondato e diretto dall' organista della Chiesa il Maestro Prof. Daniela Sabatini ha solennemente inaugurato con la partecipazione della violinista Raffaella Sabatini la S. Messa per il 60° anniversario dell' Incoronazione della Sacra Icona mariana.

Per l' occasione il Coro ha eseguito durante l' ingresso della preziosa Icona l' "Inno alla Madonna di Costantinopoli" per coro, violino e organo scritto e composto dalla stessa Daniela Sabatini e che è stato già eseguito nel maggio 2023 ed il 24 gennaio scorso in occasione dell' apertura del Giubileo per il 500° anniversario dell' arrivo a Viterbo dei Cavalieri di Malta. L' Inno è stato dedicato dalla sua autrice al Vescovo di Viterbo Mons.

Orazio Francesco Piazza il quale, al termine della Cerimonia, si è vivamente congratulato con Daniela Sabatini ed il Coro "San Faustino- Schola Cantorum Madonna di Costantinopoli" impartendo ad ognuno dei componenti la sua paterna benedizione con i suoi auguri per la missione musicale che il Coro svolgerà anche nella Città dei Papi nel periodo giubilare. Vivi apprezzamenti al Coro "San Faustino - Schola Cantorum Madonna di Costantinopoli" anche da parte degli altri dedicatari dell' Inno, i Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, sia per l' alta ispirazione compositiva e creativa dell' Inno sia per l' eccellente qualità, eleganza ed impasto vocale del Coro che si è distinto inoltre per la professionalità dei suoi scelti cantori e per l' autorevole, sapiente ed esperta conduzione direttoriale di Daniela Sabatini.