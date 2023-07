Si finge un impiegato delle poste e riesce a truffare un'anziana: via con ventimila euro

Si finge impiegato delle poste e truffa ventimila euro a un'anziana. Le indagini per identificare il truffatore sono ancora in corso.

La vittima, una donna di Vetralla, è stata raggirata da un falso impiegato delle poste. L'uomo avrebbe detto alla donna che i suoi familiari avevano contratto dei debiti e per salvarli avrebbe dovuto pagare. In totale la vittima ha fornito ventimila euro tra contanti e preziosi.

Analoghi episodi sono avvenuti nei giorni scorsi nel capoluogo, dove purtroppo in un paio di occasioni sono stati sottratti diverse migliaia di euro alle malcapitate vittime. I carabinieri di Vetralla giovedì scorso hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di origini partenopee con precedenti di polizia per ricettazione.

Il 45enne napoletano è stato fermato su un’autovettura risultata noleggiata. I militari, insospettiti dall’atteggiamento hanno controllato l’auto trovando 1.050 euro in contanti, orologi e preziosi dei quali l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Da stabilire se l'indagato sia legato alle truffe messe a segno a Vetralla