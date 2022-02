Finto operaio dell'azienda idrica tenta di truffare un'anziana: messo in fuga

Travestito da operaio dell'azienda idrica tenta di truffare un'anziana, ma viene messo in fuga. Nell’attività di controllo del territorio, questa mattina il personale della Volante della polizia è intervenuto in un’abitazione nel centro cittadino, per la segnalazione di tentata truffa.

Sul posto gli agenti hanno preso contatto con una 85enne che raccontava di aver aperto la porta a un sedicente tecnico dell’azienda che gestisce l’erogazione idrica. L'uomo la metteva al corrente della necessità di dover fare accertamenti per problemi riscontrati nella qualità dell’acqua fornita nella zona.

Nel momento in cui l’uomo chiedeva alla donna di conservare nel frigorifero eventuali oggetti preziosi e in oro per preservarli dalla possibile invasività della verifica tecnica da eseguire, l’anziana si insospettiva e chiamava il figlio che abita nello stesso stabile. Il truffatore, con addosso abbigliamento tecnico tipico degli operai e un falso tesserino di riconoscimento, a quel punto si è dileguato velocemente facendo perdere le proprie tracce.

«Si raccomanda ancora una volta a tutte le persone, soprattutto a quelle più anziane, di non far entrare in casa - afferma la Questura di Viterbo - sconosciuti per nessun motivo e, soprattutto, in caso di sospetto, chiamare subito il numero di emergenza 112 per consentire un immediato intervento delle forze di polizia».