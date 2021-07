Martedì 6 Luglio 2021, 06:35

Loro sinora se ne sono stati alla larga dagli hub. Ma adesso la Asl va a cercarli col camper. A Nepi, l’azienda sanitaria ha conteggiato una percentuale di over 60 che non si sono ancora vaccinati maggiore rispetto al resto della provincia. Ed è così che oggi, dopo aver toccato Montalto di Castro e Valentano, i sanitari hanno scelto la cittadina per la terza tappa del cosiddetto vaccinTour. L’appuntamento è al centro sociale anziani dalle 8,30 in poi: non serve prenotarsi e gli over60 che vi si recheranno potranno ricevere il monodose della Johnson & Johnson.

Ma per allargare le adesioni a Nepi scende in campo anche il Comune insieme a medici di medicina generale e farmacisti: “Considerato che queste persone non vaccinate possono favorire la diffusione del contagio fra la nostra popolazione, d’intesa con l’assessore alla sanità Ciavatta, alcuni medici di famiglia – annuncia il sindaco Franco Vita - ogni martedì (da oggi, ndr) saranno in ambulatorio presso il centro anziani per le vaccinazioni, in particolare degli ultra sessantenni”. Sarà somministrato sempre il monodose, come per il camper della Asl. “Il mio invito accorato agli over60 che ancora non si sono vaccinati – prosegue il primo cittadino - è di recarsi in ambulatorio. Non assumetevi la responsabilità di contagiare i vostri familiari e anche tanti nepesini”. Anche in questo caso non occorre prenotazione. Anche la farmacia comunale proseguirà le vaccinazioni con il farmaco Moderna.

Se oggi tocca a Nepi, la Asl rende nota anche la quarta tappa del tour vaccinale che domani toccherà Orte, dall’altro capo della provincia. E nel frattempo l’azienda sanitaria pensa anche ad agevolare il turismo: se finora per chi volesse trascorrere le vacanze all’estero c’era solo la possibilità di sottoporsi al tampone molecolare (dietro prescrizione del medico curante e il pagamento di 72 euro al Cup) recandosi al drive-in, ora si può anche optare per il test antigenico. In diversi Paesi, infatti, dal 1 luglio basta un rapido con esito negativo da esibire prima di imbarcarsi sull’aereo. Sempre con ricetta e pagamento di circa 16 euro, al drive-in ci si sottopone all’esame e nel giro di un’ora si ottiene il risultato in italiano e in inglese.

Sul fronte della curva, ieri registrato un nuovo caso a Ronciglione con il totale degli attualmente positivi in provincia che sale a 23. Da oggi, infine, i centri vaccinali Pfizer di Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia si spostano rispettivamente da Belcolle al centro della Grotticella, dall’Andosilla alla sala Mice e dall’ospedale al centro anziani.