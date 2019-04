Viterbo, ecco il pub dello stupro di gruppo: aperitivi anti-partigiano e foto di gerarchi fascisti

È l'«Old Mannes Tavern», il locale di Viterbo teatro dello stupro denunciato da una donna 36enne per il quale sono stati arrestati Francesco Chiricozzi, consigliere comunale di Vallerano di 21 anni, e un 19enne, entrambi di Casapound. Un circolo, ma di fatto un pub a frequentazione esclusiva di esponenti del movimento di estrema destra e amici.

Sulla pagina Facebook del locale campeggia un po' di tutto. «Chi non se schiera non è bravo!», è lo slogan che accompagna una foto d'epoca che ritrae un gerarca fascista in divisa - sembrerebbe Alessandro Pavolini - mentre passa in rassegna un gruppo di militari. Foto e slogan sono stati postati il 21 aprile e utilizzati per annunciare un'iniziativa in programma per le 12.30 del 25 aprile: «Aperitivo antipartigiano. A seguire pranzo comunitario», si legge su Fb, nella scritta riportata sopra la foto, che sembra impressa con vernice rossa e ha la data, 25 aprile, scritta in basso, da cui la vernice sembra colare. Il nome del locale compare anche sul sito di Casapound Italia, nella sezione «Sedi e contatti locali», dove è segnalato nella sezione Lazio per quanto riguarda Viterbo.



Al momento il locale, insegna e portone in legno scuro, è chiuso. All'esterno, ai due lati del portone, sono posizionate due telecamere di sorveglianza. Sul lato destro c'è una cabina elettrica tappezzata di adesivi, tra cui anche un adesivo con il simbolo di Casapound e altre immagini alcune delle quali strizzano l'occhio al mondo dell'estrema destra.

