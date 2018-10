Viterbo si tinge di rosa contro il cancro: domenica torna "Cammina con noi"

“Cammina con noi”, domenica 21 ottobre la decima edizione della passeggiata contro il cancro. L'appuntamento è in piazza del Gesù: alle 9 il ritrovo, quindi alle 10 la partenza. Una marea rosa che percorrerà alcuni chilometri intorno a Viterbo per beneficenza.



Organizzata dall'associazione Beatrice in collaborazione con "Walk in Tuscia", Comune, Aman e Asl, ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone. «Organizziamo questa iniziativa - spiegano le promotrici - per sensibilizzare le donne alla prevenzione. L'associazione è nata per volere del papà di Beatrice, Renato Bartolini, che quest'anno purtroppo è venuto a mancare. A lui dedichiamo l'edizione 2018». I proventi della manifestazione verranno devoluti ai reparti di oncologia degli ospedali del territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA