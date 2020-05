© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un 3 settembre virtuale. Ormai è deciso, il Trasporto non si farà. «Ma Santa Rosa sì: con il ministero stiamo lavorando a un progetto per celebrarla, insieme alle altre città della Rete delle grandi macchine a spalla». La coordinatrice, Patrizia Nardi, lo sta definendo proprio in queste ore.Ecco il quadro della situazione. «Abbiamo già annullato i Gigli di Nola e anche i Ceri di Gubbio, che fa parte della Rete – dice Nardi - pur non essendo patrimonio Unesco. La Varia di Palmi quest’anno non era prevista perché non è a cadenza annuale, mentre sui Candelieri di Sassari non c’è ancora ufficialità. Ma l’orientamento è di annullarle tutte: non ci sono le condizioni per fare feste con numeri molto importanti di presenze». La coordinatrice della Rete lo definisce «un atto dovuto. Doloroso ma dovuto».Da una notizia negativa però ne sta per nascere una buona. Non finisce qui infatti. «Ci saranno certamente delle attività alternative, di tipo virtuale. Stiamo lavorando a un progetto proprio in queste ore – continua – insieme al ministero, con l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale: sperimenteremo questo evento con la città di Gubbio e poi coinvolgeremo quelle patrimonio Unesco. E’ una programmazione che non abbiamo ancora definito, lo faremo nelle prossime settimane».E quindi toccherà anche al 3 settembre. «Santa Rosa in qualche modo sarà non festeggiata, ma celebrata. L’obiettivo – conclude Nardi - è celebrare i secoli di storia di una comunità. Non perché ci sia bisogno di ricordare: è un modo per sentire meno la mancanza e dire a tutti che aspettiamo di riportare le nostre Macchine nelle piazze. Significherà che il mondo è tornato alla normalità».