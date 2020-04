A Viterbo arriva la Pasqua della solidarietà: in campo enti, volontari e associazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La solidarietà non si è fatta attendere. Anzi, in questi giorni di reclusione e difficoltà, è letteralmente esplosa sotto ogni forma possibile e immaginabile. I viterbesi, di città o provincia, dalle loro case hanno fatto tutto il possibile per mettersi in moto. Garantendo risultati oltre le aspettative.Ieri Comune di Viterbo, associazioni di categoria, attività commerciali, diocesi e Caritas hanno dato il via all’operazione “Pasqua della solidarietà”, una raccolta di prodotti alimentari e ortofrutticoli. «Abbiamo pensato a questa iniziativa che di certo non risolverà i problemi, ma potrà garantire, anche per questa Pasqua, prodotti sani e genuini, provenienti dal nostro territorio», hanno spiegato gli assessori Alessia Mancini e Ludovica Salcini».Fondamentale la sinergia con le associazioni di categoria di entrambi i settori. «Accanto a noi - ha sottolineato l'assessore Salcini - ci saranno la Coldiretti, la Confagricoltura con il gruppo Giovani agricoltori e Cia. In campo - ha aggiunto l'assessore Mancini - anche Confartigianato, Cna e diverse attività commerciali». Punto di raccolta alla parrocchia Sacra Famiglia. La Diocesi di Viterbo provvederà a far recapitare i prodotti raccolti alle famiglie che ne hanno bisogno. E qui sarà prezioso il supporto della Croce rossa di Viterbo che provvederà alla consegn.Iniziativa sposata anche da Confartigianato. «Nonostante molte siano chiuse ormai da quasi un mese e non possano quindi proseguire la propria attività, se non con l’esclusiva consegna a domicilio, le imprese di Confartigianato hanno subito aderito alla raccolta dedicata a chi sta vivendo maggiori difficoltà» ha affermato il segretario Andrea De Simone. Questa iniziativa però non è l’unica in campo. Da giorni nei supermercati della Tuscia c’è la raccolta di generi alimentari della Cri, in campo con iniziative diverse anche Avis, Lion Club e Avis. Molto si sta facendo anche per l’Emporio solidale I Care che proprio in questi giorni ha ricevuto diverse donazione.Raccolte fondi stanno arrivando anche per sostenere l’ospedale Belcolle. Molte associazioni di cacciatori viterbesi sono adoperate per comprare mascherine o presidi chirurgici o raccogliere fondi da destinare alle comunità locali o forze dell’ordine. All’opera Atc Viterbo 2, i distretti di gestione del cinghiale, le squadre di caccia al cinghiale e le associazioni venatorie locali. Termometri laser per la Croce rossa saranno invece donati dall’associazione Urca di Viterbo.