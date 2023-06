A Nepi e Viterbo camion, autobus e mezzi pesanti d'epoca in esposizione per due giorni

Raduno di camion e autobus d’epoca a Nepi sabato e domenica. Coinvolte nell’appuntamento Civita Castellana e Viterbo. In occasione del 15° Anniversario dalla costituzione dell’associazione Aite, che si occupa i recuperare, restaurare ed esporre a fiere e a manifestazioni camion e autobus d'epoca - molti in esemplari unici - ha scelto questa parte della Tuscia per mettere i mostra i gioielli della strada.

Saranno presenti alcune decine di mezzi provenienti soprattutto dal nord e centro Italia, ma anche da paesi stranieri. In occasione di questo evento i visitatori avranno modo di ammirare mezzi, alcuni rarissimi, talvolta unici restaurati con sacrificio da parte dei proprietari. Sabato esposizione dei mezzi a Nepi nel parco comunale, poi partenza per Viterbo per l'esposizione a Porta Faul, e nel pomeriggio ritorno a Nepi.

Domenica appuntamento a Civita Castellana in viale Fiume Trei,a con una nuova esposizione dei mezzi e ritorno a Nepi.