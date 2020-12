Morto Sario Ricci, animatore della cultura viterbese: era in dialisi da anni

Non ce l'ha fatta Sario Ricci, morto oggi dopo anni di dialisi per una patologia che ne aveva compromesso i reni. Molto conosciuto a Viterbo, era l'ideatore di ElettroFaul, manifestazione musicale che per anni ha animanto le notti nel capoluogo, nonché tra i protagonisti delle Notti bianche cittadine (quando ancora si organizzavano).

Era anche il responsabile di Tuscia Comix, la kermesse dedicata al mondo del Cosplay. «Siamo molto addolorati per la sua scomparsa. Insieme a noi di Vitercomix, era uno dei personaggi che collaboravano alla crescita cultura della città», lo saluta il consigliere comunale Sergio Insogna.

Aveva anche scritto libri, tra cui Fakebook nel 2018. Era dj e responsabile commerciale di Radio Svolta, web radio viterbese, per la quale ha lavorato fino all'ultimo. Le sue pagine social erano attive fino a ieri sera. Nei giorni scorsi aveva scritto: «Avete fatto il vaccino antinfluenzale? Come i sentite... Io? Una merda. Brividi di freddo, dolori alle ossa, difficoltà respiratorie, indebolimento fisico. Naso completamente tappato. Lacrimazione e appetito zero».

