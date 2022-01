Auto in fiamme in via Carletti, vigili del fuoco al lavoro

Due autovetture a fuoco questo pomeriggio in centro a Viterbo: vigili del fuoco impegnati per lo spegnimento. E' accaduto in via Tommaso Carletti, poco prima delle ore 17. Si tratta di una traversa di via Garibaldi e l'incendio si è verificato davanti all'ingresso del liceo classico Buratti.

Le fiamme hanno avvolto due mezzi, una Smart e una Mini, per causa ancora da accertare. Quando i pompieri sono arrivati sul posto le auto erano già parzialmente avvolte dalle fiamme, Entrambe le vetture hanno riportato danni ingenti.