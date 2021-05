Incendio in un appartamento al quartiere Carmine-Salamaro, evacuato un condominio

Allarme al quartiere Carmine-Salamaro, quasta mattina, per un incendio divampato in un'abitazione dellla case popolari Ater. I vigili del fuoco sono accorsi in via Castel di Fano, chiamati per un'energenza dopo che le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto di un appartamento al 4° piano.

Nell'abitazione al momento vi erano una donna e due figli. Immediatamente sono stati evacuati i condomini della palazzina, mentre i tre dell'abitazione colpita dal fuoco sono stati portati in ospedale. Le fiamme potrebbero aver preso via da un materasso, ma le verifiche sono in corso.

Inagibile per ora l'abitazione, a causa del fumo sprigionato dall'incendio. La famiglia interessata è a Belcolle, sotto osservazione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al 118, anche la polizia e i vigili urbani.

