Imbratta con la vernice rossa la scultura di Valle Faul, denunciato un minorenne. Gli agenti della Volante, ieri pomeriggio, hanno sorpreso un ragazzino straniero che aveva da poco imbrattato con vernice spray di colore rosso la scultura “Il Risveglio”, meglio nota come la statua “Il Gigante” di Valle Faul.

Il ragazzo, che era insieme ad altri due giovanissimi, è stato denunciato in stato di libertà per imbrattamento e deturpamento di cose altrui, prima di essere affidato ai genitori. Sul posto gli operatori hanno anche rinvenuto e sequestrato le due bombolette utilizzate per l’imbrattamento.